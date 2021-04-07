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В Британии рекомендовали не прививать вакциной AstraZeneca людей младше 30 лет

Автор: РБК-Украина

Консультативная группа экспертов по вакцинации при правительстве Великобритании рекомендовала не использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для вакцинации граждан младше 30 лет. Специалисты считают, что данной возрастной группе необходимо предложить альтернативный препарат для вакцинации вместо AstraZeneca.

Об этом сообщает The Guardian.

"Взрослым в возрасте от 18 до 29 лет, у которых нет сопутствующих заболеваний следует предложить альтернативную вакцину от COVID-19 вместо вакцины AstraZeneca, если такая альтернативная вакцина доступна", - заявил представитель Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации Вей Шен Лим.

Кроме того, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что правительство считает препарат от коронавируса компании AstraZeneca безопасным.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что пока нет конкретных доказательств, что вакцина AstraZeneca может вызвать тромбоз после прививки.

Добавим, что только в Британии выявили 30 случаев тромбоза у людей, которых вакцинировали препаратом AstraZeneca. Случаи тромбоза фиксировали и в других странах Европы, некоторые из них приостанавливали вакцинацию этим препаратом.

Кроме того, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

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Новости Украины ВеликобританияВакцина от коронавирусаКоронавирусвакцинация
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