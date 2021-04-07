У Британії рекомендували не прищеплювати вакциною AstraZeneca людей молодше 30 років

Консультативна група експертів з вакцинації при уряді Великобританії рекомендувала не використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca для вакцинації громадян віком до 30 років. Фахівці вважають, що даній віковій групі необхідно запропонувати альтернативний препарат для вакцинації замість AstraZeneca.

Про це повідомляє The Guardian.