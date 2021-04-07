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У Британії рекомендували не прищеплювати вакциною AstraZeneca людей молодше 30 років

Автор: РБК-Україна

Консультативна група експертів з вакцинації при уряді Великобританії рекомендувала не використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca для вакцинації громадян віком до 30 років. Фахівці вважають, що даній віковій групі необхідно запропонувати альтернативний препарат для вакцинації замість AstraZeneca.

Про це повідомляє The Guardian.

"Дорослим у віці від 18 до 29 років, у яких немає супутніх захворювань слід запропонувати альтернативну вакцину від COVID-19 замість вакцини AstraZeneca, якщо така альтернативна доступна вакцина", - заявив представник Об'єднаного комітету по вакцинації та імунізації Вей Шен Лім.

Крім того, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що уряд вважає препарат від коронавірусу компанії AstraZeneca безпечним.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що поки немає конкретних доказів, що вакцина AstraZeneca може викликати тромбоз після щеплення.

Додамо, що тільки в Британії виявили 30 випадків тромбозу у людей, яких вакцинували препаратом AstraZeneca. Випадки тромбозу фіксували і в інших країнах Європи, деякі з них припиняли вакцинацію цим препаратом.

Крім того, комітет Європейського агентства з лікарських засобів виявила можливий зв'язок між препаратом компанії AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів у вакцинованих.

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Новини України ВеликобританияВакцина від коронавірусуКоронавірусвакцинація
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