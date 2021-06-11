В Британии зафиксировали наибольшее с февраля число новых случаев COVID

Великобритания сообщила о 8125 новых случаях заболевания COVID-19 за последние 24 часа. Это самый высокий ежедневный показатель с конца февраля.

Об этом сообщает Sky News.

Днем ранее, в четверг, 10 июня, сообщалось о 7393 случаях за минувшие сутки. Неделю назад, в прошлую пятницу, было зарегистрировано 6 238 новых случаев. За минувшие сутки зафиксировано 17 смертей. Днем ранее сообщалось о 7 смертях. Между тем за сутки еще 201 607 человек получили первую дозу вакцины, а 308 038 - вторую. В целом, по состоянию на 11 июня, 41 088 485 получили первую дозу вакцины, а 29 165 140 полностью вакцинированы.