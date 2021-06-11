У Британії зафіксували найбільшу з лютого кількість нових випадків COVID

Велика Британія повідомила про 8125 нових випадків захворювання на COVID-19 за останні 24 години. Це найвищий щоденний показник з кінця лютого.

Тим часом за добу ще 201 607 людей отримали першу дозу вакцини, а 308 038 - другу. Загалом, станом на 11 червня, 41 088 485 отримали першу дозу вакцини, а 29 165 140 повністю вакциновані.

Днем раніше, у четвер, 10 червня, повідомлялося про 7393 випадків за минулу добу. Тиждень тому, минулої п'ятниці, було зареєстровано 6 238 нових випадків. За минулу добу зафіксовано 17 смертей. Днем раніше повідомлялося про 7 смертей.

У Великій Британії 10 червня зафіксували понад 7 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 другий день поспіль - 7393. При цьому 9 червня уряд відзвітував про 7 540 нових випадків, що було найбільшою кількістю щоденних випадків інфекції за чотири місяці.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок зазначив, що варіант Delta, вперше виявлений в Індії, наразі становить 91% випадків по всьому Сполученому королівству.

Раніше Хенкок повідомив, що у Великій Британії скасування локдауну під загрозою зриву через новий Delta-варіант коронавірусу, випадки зараження яким почали фіксувати по країні. Він зазначив, що єдиним порятунком від нового коронавірусу може бути повна вакцинація населення. При цьому, жителі повинні отримати дві вакцини.