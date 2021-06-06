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В Великобритании может сорваться отмена локдауна из-за нового варианта COVID-19

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Великобритания, Воскресенье 06 июня 2021 18:25
В Великобритании может сорваться отмена локдауна из-за нового варианта COVID-19 Фото: отмена карантина в Великобритании под угрозой срыва (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании отмена локдауна под угрозой срыва. Все из-за нового Delta-варианта коронавируса, случаи заражения которым начали фиксировать по стране.

Об этом сообщает Sky News.

О том, что Delta-вариант делает решение о снятии ограничений более трудным, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, новый вариант COVID-19, также известный как вариант Дельта, на 40% более заразен, чем штамм Кент (Альфа).

Он отметил, что единственным спасением от нового коронавируса может быть полная вакцинация населения. При этом, жители должны получить две вакцины.

"Это означает, что с новым вариантом Delta справиться с этим вирусом сложнее, но, что самое важное, мы считаем, что с помощью двух доз от вакцины вы получаете такую ​​же защиту, как и от других вариантов", - говорит Хэнкок.

Известно, что отменить ограничения в Англии планировали уже 21 июня.

Отметим, что о Delta-варианте коронавируса заговорили и в Австралии. Там этим вариантом коронавируса заболела семья.

Ранее сообщалось, что Британии не терпится снять ограничения и вернуться к нормальной жизни. Для этого там ускорили вакцинацию населения от коронавируса.

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