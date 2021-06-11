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В Британии зафиксировали наибольшее с февраля число новых случаев COVID

Автор: Андрей Василюк

Великобритания сообщила о 8125 новых случаях заболевания COVID-19 за последние 24 часа. Это самый высокий ежедневный показатель с конца февраля.

Об этом сообщает Sky News.

Днем ранее, в четверг, 10 июня, сообщалось о 7393 случаях за минувшие сутки. Неделю назад, в прошлую пятницу, было зарегистрировано 6 238 новых случаев. За минувшие сутки зафиксировано 17 смертей. Днем ранее сообщалось о 7 смертях.

Между тем за сутки еще 201 607 человек получили первую дозу вакцины, а 308 038 - вторую. В целом, по состоянию на 11 июня, 41 088 485 получили первую дозу вакцины, а 29 165 140 полностью вакцинированы.

В Великобритании 10 июня зафиксировали более 7 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 второй день подряд - 7393. При этом 9 июня правительство отчиталось о 7 540 новых случаях, что было наибольшим количеством ежедневных случаев инфекции за четыре месяца.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что вариант Delta, впервые обнаруженный в Индии, в настоящее время составляет 91% случаев по всему Соединенному Королевству.

Ранее Хэнкок сообщил, что в Великобритании отмена локдауна под угрозой срыва из-за нового Delta-варианта коронавируса, случаи заражения которым начали фиксировать по стране. Он отметил, что единственным спасением от нового коронавируса может быть полная вакцинация населения. При этом, жители должны получить две вакцины.

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