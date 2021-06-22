В Британии заявили, что вакцины Pfizer и AstraZeneca на 90% защищают от "Дельта" штамма

"Абсолютно жизненно важно получить обе дозы, как только они будут вам предложены, чтобы получить максимальную защиту от всех существующих и новых штаммов", - заявила руководитель отдела иммунизации NHS Британии доктор Мэри Рамзи.

Отдельный анализ NHS показал, что программа вакцинации от COVID-19 до 30 мая уже предотвратила 14 тысяч. смертей и около 42 тысяч госпитализаций среди пожилых людей в Британии.

Как сообщает Reuters, по данным