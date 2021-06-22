У Британії заявили, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на 90% захищають від "Дельта" штаму

"Абсолютно життєво важливо отримати обидві дози, як тільки вони будуть Вам запропоновані, щоб отримати максимальний захист від усіх існуючих і нових штамів", - заявила керівник відділу імунізації NHS Британії доктор Мері Рамзі.

Окремий аналіз NHS показав, що програма вакцинації від 19 до 30 травня вже запобігла 14 тисячам. смертей і близько 42 тисяч госпіталізацій серед літніх людей у Британії.

Як повідомляє Reuters, за даними