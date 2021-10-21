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Британия массово закупает препараты от COVID-19: будут выдавать наиболее уязвимым

Автор: Наталья Скороход

Великобритания закупает сотни тысяч доз препаратов от коронавируса. Запасы планируют раздавать наиболее уязвимым к COVID-19 категориям населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что страна закупает 730 000 доз препаратов для лечения коронавируса.

Речь идет о покупке 480 000 доз молнупиравира, производимого компанией Merck Sharp and Dohme, который уже прошел испытания. Также Великобритания закупает 250 000 доз препарата под названием PF-07321332/ритонавир, производимого Pfizer, клинические испытания которого продолжаются.

"Я рад сообщить, что мы подписали две знаковые сделки, обеспечивающие получение сотен тысяч доз двух новых противовирусных препаратов", - сказал Джавид.

Он добавил, что если методы лечения получат одобрение, то уже этой зимой правительство сможет обеспечить некоторых из наиболее уязвимых пациентов жизненно важной защитой.

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Коронавирус