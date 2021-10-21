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Британія масово закуповує Препарати від COVID-19: видаватимуть найбільш вразливим

Автор: Наталья Скороход

Великобританія закуповує сотні тисяч доз препаратів від коронавірусу. Запаси планують роздавати найбільш вразливим до COVID-19 категоріям населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що країна закуповує 730 000 доз препаратів для лікування коронавірусу.

Йдеться про покупку 480 000 доз молнупіравіру, виробленого компанією Merck Sharp and Dohme, який вже пройшов випробування. Також Великобританія закуповує 250 000 доз препарату під назвою PF-07321332 / ритонавір, виробленого Pfizer, клінічні випробування якого тривають.

"Я радий повідомити, що ми підписали дві знакові угоди, що забезпечують отримання сотень тисяч доз двох нових противірусних препаратів", - сказав Джавід.

Він додав, що якщо методи лікування отримають схвалення, то вже цієї зими уряд зможе забезпечити деяких з найбільш вразливих пацієнтів життєво важливим захистом.

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Коронавірус