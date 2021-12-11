Британия может погрузиться в строгий карантин: больницы не выдержат наплыва заболевших

Великобритания может ввести строгие ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон" уже в этом месяце. В противном случае система здравоохранения страны не выдержит наплыва заболевших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В распоряжение издания попал документ, в котором власти предупреждаются о последствиях пандемии. В нем говорится, что если страна не введет строгие меры по борьбе с коронавирусом к 18 декабря, система здравоохранения не выдержит массовых госпитализаций пациентов в больницы.
На этой неделе министр здравоохранения Саджид Джавид получил отчет от Агентства здравоохранения и безопасности Великобритании (UKHSA), в котором говорится, что число госпитализаций с коронавирусом в стране может значительно вырасти.
Напомним, что карантин усиливают в Дании. Решение приняли из-за штамма "Омикрон".