RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія може зануритися в суворий карантин: лікарні не витримають напливу хворих

Автор: Наталья Скороход

Великобританія може ввести суворі обмеження через штам коронавірусу "Омікрон" вже в цьому місяці. В іншому випадку система охорони здоров'я країни не витримає напливу хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У розпорядження видання потрапив документ, в якому влада попереджається про наслідки пандемії. У ньому йдеться, що якщо країна не введе суворі заходи по боротьбі з коронавірусом до 18 грудня, система охорони здоров'я не витримає масових госпіталізацій пацієнтів в лікарні.

На цьому тижні міністр охорони здоров'я Саджид Джавід отримав звіт від Агентства охорони здоров'я та безпеки Великобританії( UKHSA), в якому йдеться, що число госпіталізацій з коронавірусом в країні може значно зрости.

Нагадаємо, що карантин посилюють у Данії. Рішення прийняли через штам "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусКарантин