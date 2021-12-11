Британія може зануритися в суворий карантин: лікарні не витримають напливу хворих

Великобританія може ввести суворі обмеження через штам коронавірусу "Омікрон" вже в цьому місяці. В іншому випадку система охорони здоров'я країни не витримає напливу хворих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У розпорядження видання потрапив документ, в якому влада попереджається про наслідки пандемії. У ньому йдеться, що якщо країна не введе суворі заходи по боротьбі з коронавірусом до 18 грудня, система охорони здоров'я не витримає масових госпіталізацій пацієнтів в лікарні.
На цьому тижні міністр охорони здоров'я Саджид Джавід отримав звіт від Агентства охорони здоров'я та безпеки Великобританії( UKHSA), в якому йдеться, що число госпіталізацій з коронавірусом в країні може значно зрости.
Нагадаємо, що карантин посилюють у Данії. Рішення прийняли через штам "Омікрон".