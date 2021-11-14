Британия спешит с вакцинацией до зимы: бустеры могут предложить на месяц раньше

Великобритания спешит вакцинировать население от коронавируса до зимы и рождественских праздников. Для того правительство рассматривает возможность получения бустерных доз на месяц раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Великобритания рассматривает возможность введения бустерных доз через пять месяцев после второй дозы вакцины. Как известно, сейчас бустерные дозы вводятся через шесть месяцев.
Это изменение в программе вакцинации Великобритании может быть принято для того, чтоб уменьшить число заболевших коронавирусом перед Рождеством и разгрузить медицинскую систему.
Предполагается, что получить бустер на месяц раньше сможет каждый британец из приоритетных групп, в которые входят работники здравоохранения и социальной защиты, миллионы людей с серьезными проблемами со здоровьем и все взрослые старше 50 лет.
Пока что не было официального объявления об изменении, однако министры настроены решительно.
Напомним, что в Великобритании уже вакцинировали бустерными дозами уже больше 10 миллионов человек. Правительство призывает поспешить с вакцинацией до Рождества.