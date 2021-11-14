Британія поспішає з вакцинацією до зими: бустери можуть запропонувати на місяць раніше

Великобританія поспішає вакцинувати населення від коронавірусу до зими та різдвяних свят. Для того уряд розглядає можливість отримання бустерних доз на місяць раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Великобританія розглядає можливість введення бустерних доз через п'ять місяців після другої дози вакцини. Як відомо, зараз світі бустерні дози вводяться через шість місяців.
Ця зміна в програмі вакцинації Великобританії може бути прийнято для того, щоб зменшити число хворих коронавірусом перед Різдвом і розвантажити медичну систему.
Передбачається, що отримати бустер на місяць раніше зможе кожен британець з пріоритетних груп, в які входять працівники охорони здоров'я та соціального захисту, мільйони людей з серйозними проблемами зі здоров'ям і всі дорослі старше 50 років.
Поки що не було офіційного оголошення про зміну, проте міністри налаштовані рішуче.
Нагадаємо, що у Великобританії вже вакцинували бустерними дозами вже понад 10 мільйонів осіб. Уряд закликає поспішити з вакцинацією до Різдва.