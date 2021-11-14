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Британія поспішає з вакцинацією до зими: бустери можуть запропонувати на місяць раніше

Автор: Наталья Скороход

Великобританія поспішає вакцинувати населення від коронавірусу до зими та різдвяних свят. Для того уряд розглядає можливість отримання бустерних доз на місяць раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Великобританія розглядає можливість введення бустерних доз через п'ять місяців після другої дози вакцини. Як відомо, зараз світі бустерні дози вводяться через шість місяців.

Ця зміна в програмі вакцинації Великобританії може бути прийнято для того, щоб зменшити число хворих коронавірусом перед Різдвом і розвантажити медичну систему.

Передбачається, що отримати бустер на місяць раніше зможе кожен британець з пріоритетних груп, в які входять працівники охорони здоров'я та соціального захисту, мільйони людей з серйозними проблемами зі здоров'ям і всі дорослі старше 50 років.

Поки що не було офіційного оголошення про зміну, проте міністри налаштовані рішуче.

Нагадаємо, що у Великобританії вже вакцинували бустерними дозами вже понад 10 мільйонів осіб. Уряд закликає поспішити з вакцинацією до Різдва.

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КоронавірусВакцинація