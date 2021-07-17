Британия ужесточила правила въезда из-за "Бета"-штамма: касается даже вакцинированных

Великобритания ужесточила правила въезда даже для вакцинированных людей из-за "Бета"-штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке. Это коснулось в основном путешественников из Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Франция находится в "янтарном" списке Великобритании, но несмотря на это правительство решило сделать исключение, чтоб уберечь британцев от Бета-коронавируса.

В Британии путешественникам, которые полностью вакцинированы от коронавируса, с понедельника можно будет не проходить изоляцию после

Напомним, что Великобритания собирается ослаблять карантин с 19 июля. Однако количество заболеваний коронавирусом в стране все еще остается высоким.

Ранее сообщалось, что в Британии ученые выступили против отмены карантина. Они написали письмо правительству, в котором высказали свои опасения.