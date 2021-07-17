RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія посилила правила в'їзду через "Бета"-штам: стосується навіть вакцинованих

Автор: Наталья Скороход

Великобританія посилила правила в'їзду навіть для вакцинованих людей через"Бета"-штам коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці. Це торкнулося в основному мандрівників з Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Британії мандрівникам, які повністю вакциновані від коронавірусу, з понеділка можна буде не проходити ізоляцію після

Франція знаходиться в "бурштиновому" списку Великобританії, але попри це уряд вирішив зробити виняток, щоб уберегти британців від Бета-коронавірусу.

Нагадаємо, що Великобританія збирається послаблювати карантин з 19 липня. Однак кількість захворювань коронавірусом в країні все ще залишається високим.

Раніше повідомлялося, що у Британії вчені виступили проти скасування карантину. Вони написали листа до уряду, в якому висловили свої побоювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус