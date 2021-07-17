Британія посилила правила в'їзду через "Бета"-штам: стосується навіть вакцинованих

Великобританія посилила правила в'їзду навіть для вакцинованих людей через"Бета"-штам коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці. Це торкнулося в основному мандрівників з Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Франція знаходиться в "бурштиновому" списку Великобританії, але попри це уряд вирішив зробити виняток, щоб уберегти британців від Бета-коронавірусу.

У Британії мандрівникам, які повністю вакциновані від коронавірусу, з понеділка можна буде не проходити ізоляцію після

Нагадаємо, що Великобританія збирається послаблювати карантин з 19 липня. Однак кількість захворювань коронавірусом в країні все ще залишається високим.

Раніше повідомлялося, що у Британії вчені виступили проти скасування карантину. Вони написали листа до уряду, в якому висловили свої побоювання.