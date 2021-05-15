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Британия всполошилась из-за "индийского" коронавируса: перерыв между дозами вакцин сократили

Автор: Наталья Скороход

В Великобритании опасаются "индийского" штамма коронавируса. Там решили сократить перерыв между дозами вакцинации, чтоб пострадало как можно меньше людей.

Об этом сообщает Sky News.

Согласно данным, опубликованным правительством, в Великобритании четыре человека умерли от штамма вируса B.1.617.2, который теперь обозначен как "вариант, вызывающий беспокойство". Все смерти произошли в период с 5 по 12 мая.

Вместе с тем британцам сообщают, что новый вариант коронавируса не обязательно является более смертоносным и

Однако в стране решили сократить время между дозами вакцины для людей старше 50 лет и клинически уязвимых. Теперь вторую дозу от коронавируса эти люди будут получать через 8 недель, хотя раньше перерыв мог составлять 12 недель.

"Это произошло на фоне опасений по поводу индийского варианта коронавируса", - говорится в сообщении.

Индийский вариант коронавируса в Великобритании был обнаружен недавно, но количество случаев резко возросло. По состоянию на 12 мая в стране зафиксировали более 1300 случаев этого варианта вируса, хотя две недели назад в стране фиксировали только 202 случая.

Напомним, в Беларуси обнаружили собственный штамм коронавируса. Он похож на индийский.

Ранее сообщалось, что справиться с "индийским" штаммом коронавируса могут вакцины Pfizer и Moderna. Так заявили в ЕМА.

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