Британцам напомнили о зиме с COVID-19: ревакцинацию и прививки для детей нужно ускорить

Жителям Великобритании советуют ускорить ревакцинацию и прививки для подростков. Это нужно, чтоб избежать ограничений, которое запланировало правительство в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в осенний и зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Напомнил британцам о зиме с коронавирусом глава влиятельной группы моделирования заболеваний в Имперском колледже Лондона, профессор Нил Фергюсон.

Выступая перед общепартийной парламентской группой по коронавирусу, Фергюсон заявил, что в последние месяцы английская стратегия вакцинации была осторожной: многие подростки получили только один укол, а ревакцинации для наиболее уязвимых категорий проводилась после шести месяцев после второй дозы.

По его словам, коли чество новых случаев коронавируса уже велико и составляет около 30 000 в сутки. Даже умеренный рост заболеваемости к зиме может парализовать систему здравоохранения.

" Мы не можем позволить себе слишком большой зимний всплеск", - сказал он.

Он отметил, что рост заболеваемости приведет зимой к "плану Б", который включает возвращение к домашней работе и ношению масок.