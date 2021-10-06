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Британцам напомнили о зиме с COVID-19: ревакцинацию и прививки для детей нужно ускорить

Автор: Наталья Скороход

Жителям Великобритании советуют ускорить ревакцинацию и прививки для подростков. Это нужно, чтоб избежать ограничений, которое запланировало правительство в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в осенний и зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Напомнил британцам о зиме с коронавирусом глава влиятельной группы моделирования заболеваний в Имперском колледже Лондона, профессор Нил Фергюсон.

По его словам, коли

Мы не можем позволить себе слишком большой зимний всплеск", - сказал он.

Он отметил, что рост заболеваемости приведет зимой к "плану Б", который включает возвращение к домашней работе и ношению масок.

Напомним, что правительство Великобритании разработало запасной план по борьбе с коронавирусом на зиму. Он включает обязательное ношение масок, работу из дома, ограничение на посещаемость разных заведений и спортзалов.

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