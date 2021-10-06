Британцам напомнили о зиме с COVID-19: ревакцинацию и прививки для детей нужно ускорить

Напомнил британцам о зиме с коронавирусом глава влиятельной группы моделирования заболеваний в Имперском колледже Лондона, профессор Нил Фергюсон.

По его словам, коли

Мы не можем позволить себе слишком большой зимний всплеск", - сказал он.

Он отметил, что рост заболеваемости приведет зимой к "плану Б", который включает возвращение к домашней работе и ношению масок.