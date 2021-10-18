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Будет ли еще вакцина Moderna в Украине: ответ Кузина

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 12:11
Будет ли еще вакцина Moderna в Украине: ответ Кузина Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинская сторона не ведет переговоры о коммерческих поставках вакцины Moderna от коронавируса. Но эта вакцина еще может поступить через глобальный механизм распределения вакцин в бедных странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

"По поводу Moderna не ведутся переговоры. Но есть опция получения Moderna от COVAX, и ведутся переговоры, сколько еще может получить Украина через этот механизм", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации, но для этого потребуется только половина дозы.

В то же время Япония рассматривает возможность запрета вакцины Moderna для молодых мужчин, поскольку растет количества случаев сердечных заболеваний после вакцинации.

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