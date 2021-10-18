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Чи буде ще вакцина Moderna в Україні: відповідь Кузіна

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 12:11
Чи буде ще вакцина Moderna в Україні: відповідь Кузіна Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українська сторона не веде переговори про комерційні поставки вакцини Moderna від коронавірусу. Але ця вакцина ще може надійти через глобальний механізм розподілу вакцин у бідних країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"З приводу Moderna не ведуться переговори. Але є опція отримання Moderna від COVAX, і ведуться переговори, скільки ще може отримати Україна через цей механізм", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США (FDA) схвалило використання вакцини Moderna для ревакцинації, але для цього буде треба лише половина дози.

У той же час Японія розглядає можливість заборони вакцини Moderna для молодих чоловіків, оскільки зростає кількість випадків серцевих захворювань після вакцинації.

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