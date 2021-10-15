В Японии могут запретить вакцину Moderna для молодых мужчин
Министерство здравоохранения Японии рассматривает возможность не рекомендовать мужчинам до 30 лет вакцину Moderna. Вместо нее власти планируют рекомендовать мужчинам прививки вакциной Pfizer.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Такое решение могут принять из-за увеличения числа сообщений о редких сердечных заболеваниях, возникающих у молодых мужчин после того, как они получили вакцину Moderna.
Однако Центры США по контролю и профилактике заболеваний показывают, что риск возникновения таких сердечных заболеваний намного выше для тех, кто инфицирован коронавирусом и аналогичные выводы были сделаны в Японии.
Анализ госпитализированных пациентов с COVID-19 в Японии, проведенный Национальным центром глобального здравоохранения и медицины, выявил 834 случая миокардита и связанных с ним симптомов на 1 миллион мужчин в возрасте от 15 до 40 лет.
"Риск миокардита намного ниже у людей, получивших вакцину Moderna, чем у тех, кто страдает естественной инфекцией, поэтому нет причин прекращать ее использование", - сказал профессор Института КитасатоТецуо Накаяма,
В пятницу министерство проведет экспертную комиссию для обсуждения этого вопроса. Также на повестке дня обсудят, следует ли вводить вакцину Pfizer в качестве второй дозы мужчинам до 30 лет, получившим прививку Moderna в первый раз.