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В Японии могут запретить вакцину Moderna для молодых мужчин

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Япония, Пятница 15 октября 2021 05:41
В Японии могут запретить вакцину Moderna для молодых мужчин Фото: в Японии молодым мужчинам могут запретить прививки Moderna (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Министерство здравоохранения Японии рассматривает возможность не рекомендовать мужчинам до 30 лет вакцину Moderna. Вместо нее власти планируют рекомендовать мужчинам прививки вакциной Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Такое решение могут принять из-за увеличения числа сообщений о редких сердечных заболеваниях, возникающих у молодых мужчин после того, как они получили вакцину Moderna.

Однако Центры США по контролю и профилактике заболеваний показывают, что риск возникновения таких сердечных заболеваний намного выше для тех, кто инфицирован коронавирусом и аналогичные выводы были сделаны в Японии.

Анализ госпитализированных пациентов с COVID-19 в Японии, проведенный Национальным центром глобального здравоохранения и медицины, выявил 834 случая миокардита и связанных с ним симптомов на 1 миллион мужчин в возрасте от 15 до 40 лет.

"Риск миокардита намного ниже у людей, получивших вакцину Moderna, чем у тех, кто страдает естественной инфекцией, поэтому нет причин прекращать ее использование", - сказал профессор Института КитасатоТецуо Накаяма,

В пятницу министерство проведет экспертную комиссию для обсуждения этого вопроса. Также на повестке дня обсудят, следует ли вводить вакцину Pfizer в качестве второй дозы мужчинам до 30 лет, получившим прививку Moderna в первый раз.

Напомним, что вакцину Moderna также не будут использовать в Финляндии для молодых мужчин.

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