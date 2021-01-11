Будет низкий уровень: прогноз НАН по коронавирусу на следующие две недели

Национальная академия наук Украины дала прогноз развития ситуации с коронавирусом в стране в следующие две недели. Ученые прогнозируют, что заболеваемость коронавирусом продолжит быть на низком уровне.

Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Как констатировали ученые, за последнюю неделю показатели распространения коронавируса в Украине продолжили снижаться. Подобная ситуация ожидается и в последующие две недели.

Так, в период с 12 по 18 января ученые НАН прогнозируют среднюю заболеваемость COVID-19 на уровне 6937-5545 новых случаев. В течение недели 19-25 января ученые прогнозируют в среднем 4663 новых случаев коронавируса.

В то же время летальность от коронавируса в стране, по наблюдениям НАН, демонстрирует устойчивую динамику и остается в пределах 1,5-2 процента. Также наблюдается уменьшение смертей от COVID-19 в больницах.

Напомним, в Министерстве здравоохранения прогнозировали рост заболеваемости коронавирусом после новогодних и рождественских праздников. В Минздраве объясняли, что в праздничный период украинцы больше контактировали друг с другом.

Добавим, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о росте количества тяжелых пациентов с коронавирусом. По ее словам, в стране все больше больных, которые требуют длительного лечения.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украине подтвердили наименьшее за три месяца количество новых больных коронавирусом.