Буде низкий рівень: прогноз НАН по коронавірусу на наступні два тижні

Національна академія наук України дала прогноз розвитку ситуації з коронавірусом в країні у наступні два тижні. Вчені прогнозують, що захворюваність на коронавірус продовжить бути на низькому рівні.

Про це йдеться на сайті НАН України.

Як констатували вчені, за останній тиждень показники поширення коронавірусу в Україні продовжили знижуватися. Подібна ситуація очікується й у наступні два тижні.

Так, у період з 12 по 18 січня вчені НАН прогнозують середню захворюваність на COVID-19 на рівні 6937-5545 нових випадків. Протягом тижня 19-25 січня вчені прогнозують в середньому 4663 нових випадків коронавірусу.

Водночас летальність від коронавірусу в країні, за спостереженнями НАН, демонструє сталу динаміку та залишається в межах 1,5-2 відсотки. Також спостерігається зменшення смертей від COVID-19 в лікарнях.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я прогнозували зростання захворюваності на коронавірус після новорічних та різдвяних свят. У МОЗ пояснювали, що у святковий період українці більше контактували одне з одним.

Додамо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про зростання кількості тяжких пацієнтів з коронавірусом. За її словами, в країні все більше хворих, які потребують довготривалого лікування.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні підтвердили найменшу за три місяці кількість нових хворих на коронавірус.