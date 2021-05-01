ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как будет проходить Пасха в условиях карантина: ограничения и рекомендации

Новина українською → Киев, Суббота 01 мая 2021 09:30
Как будет проходить Пасха в условиях карантина: ограничения и рекомендации Фото: Пасха в этом году пройдет в условиях карантина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Карантин в Украине вносит коррективы в празднование православной Пасхи, которая будет отмечаться 2 мая. В частности, церкви сделают все, чтобы не допустить больших скоплений людей.

РБК-Украина собрало все ограничения и рекомендации властей.

Как будут работать церкви

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на встрече с Советом церквей и религиозных организаций скоординировали рекомендации по соблюдению карантинных ограничений на Пасху. Рекомендуется:

  • сократить длительность богослужений
  • не закрывать двери в храмах и ворота
  • запретить поцелуи икон, крестов и святынь во время обрядов
  • исключить присутствие пожилых людей в церквях
  • на освящение куличей следует отправить только одного члена семьи
  • при освящении пасхальных корзин необходимо быть в маске
  • ограничить контакты на выходных
  • избегать массовых скоплений людей

Рекомендации для Киева

В столице Украины сформировали свой список рекомендаций для церквей:

  • перевести богослужения в онлайн
  • дезинфекция и проветривание церквей
  • не более 1 человека на 10 квадратных метров площади храма
  • температурный скрининг для участников богослужений и масочный режим

Напомним, ранее сообщалось, что правительство не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники и Пасху.

А предстоятель ПЦУ Епифаний подчеркивал, что верующим нужно придерживаться карантинных ограничений при посещении церквей на Пасху. В частности, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Пасха Карантин Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19