Как будет проходить Пасха в условиях карантина: ограничения и рекомендации
Карантин в Украине вносит коррективы в празднование православной Пасхи, которая будет отмечаться 2 мая. В частности, церкви сделают все, чтобы не допустить больших скоплений людей.
РБК-Украина собрало все ограничения и рекомендации властей.
Как будут работать церкви
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на встрече с Советом церквей и религиозных организаций скоординировали рекомендации по соблюдению карантинных ограничений на Пасху. Рекомендуется:
- сократить длительность богослужений
- не закрывать двери в храмах и ворота
- запретить поцелуи икон, крестов и святынь во время обрядов
- исключить присутствие пожилых людей в церквях
- на освящение куличей следует отправить только одного члена семьи
- при освящении пасхальных корзин необходимо быть в маске
- ограничить контакты на выходных
- избегать массовых скоплений людей
Рекомендации для Киева
В столице Украины сформировали свой список рекомендаций для церквей:
- перевести богослужения в онлайн
- дезинфекция и проветривание церквей
- не более 1 человека на 10 квадратных метров площади храма
- температурный скрининг для участников богослужений и масочный режим
Напомним, ранее сообщалось, что правительство не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники и Пасху.
А предстоятель ПЦУ Епифаний подчеркивал, что верующим нужно придерживаться карантинных ограничений при посещении церквей на Пасху. В частности, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.