ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як проходитиме Великдень в умовах карантину: обмеження та рекомендації

Новость на русском → Київ, Субота 01 травня 2021 09:30
Як проходитиме Великдень в умовах карантину: обмеження та рекомендації Фото: Великдень цього року пройде в умовах карантину (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Карантин в Україні вносить корективи в святкування православного Великодня, який буде відзначатися 2 травня. Зокрема, церкви зроблять все, щоб не допустити великих скупчень людей.

РБК-Україна зібрало всі обмеження і рекомендації влади.

Як працюватимуть церкви

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на зустрічі з Радою Церков і релігійних організацій скоординували рекомендації щодо дотримання карантинних обмежень на Великдень. Рекомендується:

  • скоротити тривалість богослужінь
  • не закривати двері в храмах і ворота
  • заборонити поцілунки ікон, хрестів і святинь під час обрядів
  • виключити присутність літніх людей в церквах
  • на освячення пасок слід відправити тільки одного члена сім'ї
  • при освяченні великодніх кошиків необхідно бути в масці
  • обмежити контакти на вихідних
  • уникати масових скупчень людей

Рекомендації для Києва

У столиці України сформували свій список рекомендацій для церков:

  • перевести богослужіння в онлайн
  • дезінфекція та провітрювання церков
  • не більше 1 людини на 10 квадратних метрів площі храму
  • температурний скринінг для учасників богослужінь і масочний режим

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд не буде міняти модель адаптивного карантину на травневі свята та Великдень.

А предстоятель ПЦУ Епіфаній підкреслював, що віруючим треба дотримуватися карантинних обмежень при відвідуванні церков на Великдень. Зокрема, надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Пасха Карантин Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19