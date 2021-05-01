Як проходитиме Великдень в умовах карантину: обмеження та рекомендації

Карантин в Україні вносить корективи в святкування православного Великодня, який буде відзначатися 2 травня. Зокрема, церкви зроблять все, щоб не допустити великих скупчень людей.

У столиці України сформували свій список рекомендацій для церков:

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на зустрічі з Радою Церков і релігійних організацій скоординували рекомендації щодо дотримання карантинних обмежень на Великдень. Рекомендується:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд не буде міняти модель адаптивного карантину на травневі свята та Великдень.

А предстоятель ПЦУ Епіфаній підкреслював, що віруючим треба дотримуватися карантинних обмежень при відвідуванні церков на Великдень. Зокрема, надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.