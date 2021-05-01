Як проходитиме Великдень в умовах карантину: обмеження та рекомендації
Карантин в Україні вносить корективи в святкування православного Великодня, який буде відзначатися 2 травня. Зокрема, церкви зроблять все, щоб не допустити великих скупчень людей.
РБК-Україна зібрало всі обмеження і рекомендації влади.
Як працюватимуть церкви
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на зустрічі з Радою Церков і релігійних організацій скоординували рекомендації щодо дотримання карантинних обмежень на Великдень. Рекомендується:
- скоротити тривалість богослужінь
- не закривати двері в храмах і ворота
- заборонити поцілунки ікон, хрестів і святинь під час обрядів
- виключити присутність літніх людей в церквах
- на освячення пасок слід відправити тільки одного члена сім'ї
- при освяченні великодніх кошиків необхідно бути в масці
- обмежити контакти на вихідних
- уникати масових скупчень людей
Рекомендації для Києва
У столиці України сформували свій список рекомендацій для церков:
- перевести богослужіння в онлайн
- дезінфекція та провітрювання церков
- не більше 1 людини на 10 квадратних метрів площі храму
- температурний скринінг для учасників богослужінь і масочний режим
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд не буде міняти модель адаптивного карантину на травневі свята та Великдень.
А предстоятель ПЦУ Епіфаній підкреслював, що віруючим треба дотримуватися карантинних обмежень при відвідуванні церков на Великдень. Зокрема, надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.