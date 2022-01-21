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Будут ли пересматривать карантин: ответ Минздрава

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Киев, Пятница 21 января 2022 21:17
Будут ли пересматривать карантин: ответ Минздрава Фото: в Минздраве рассказали, будут ли пересматривать карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Правительство Украины собирается противодействовать эпидемии COVID-19 в рамках адаптивного карантина. Смягчение или ужесточение ограничений пока не рассматривается.

Об этом сказал Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы реагируем по ситуации. Адекватный карантин доказал свою эффективность. Мы стараемся его придерживаться. После того как мы внесли изменения прошлой осенью, многие ограничения не касаются вакцинированных. Если бы мы достигли уровня вакцинации, как в Великобритании, то мы б могли рассматривать возможность ослабления карантинных ограничений", - объяснил министр.

По его словам, сейчас карантин рассчитан на то, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Как уточнил Ляшко, количество госпитализированных среди вакцинированных все равно не критично для медицинской системы.

"Премьер-министр (Денис Шмыгаль - ред.) заявлял, что страна будет проходить эпидемию в рамках адаптивного карантина. Что мы не хотим вводить общенациональный локдаун и не будем", - отметил министр.

Ляшко подчеркнул, чтобы избежать полного локдауна в стране, украинцам необходимо вакцинироваться. Глава Минздрава подчеркнул, что вакцины в Украине много и ее поставки продолжатся в текущем году, что позволит привить 70% взрослого населения и ревакцинировать бустером всех желающих.

Напомним, ранее Ляшко назвал три области, которые могут перейти в "красную" зону карантина.

Отметим, с 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина.

Как сообщало РБК-Украина, за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом более 20 тысяч человек.

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