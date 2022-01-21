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Чи переглядатимуть карантин: відповідь МОЗ

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 21:17
Чи переглядатимуть карантин: відповідь МОЗ Фото: у МОЗ розповіли, чи переглядатимуть карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Уряд України збирається протидіяти епідемії COVID-19 в рамках адаптивного карантину. Пом'якшення або посилення обмежень поки не розглядається.

Про це сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми реагуємо по ситуації. Адекватний карантин довів свою ефективність. Ми намагаємося його дотримуватися. Після того як ми внесли зміни минулої осені, багато обмежень не стосуються вакцинованих. Якби ми досягли рівня вакцинації, як у Великобританії, то ми б могли розглядати можливість ослаблення карантинних обмежень", - пояснив міністр.

За його словами, зараз карантин розрахований на те, щоб знизити навантаження на систему охорони здоров'я. Як уточнив Ляшко, кількість госпіталізованих серед вакцинованих все одно не критична для медичної системи.

"Прем'єр-міністр (Денис Шмигаль - ред.) заявляв, що країна буде проходити епідемію в рамках адаптивного карантину. Що ми не хочемо вводити загальнонаціональний локдаун і не будемо", - зазначив міністр.

Ляшко підкреслив, щоб уникнути повного локдауну в країні, українцям необхідно вакцинуватися. Глава МОЗ підкреслив, що вакцини в Україні багато і її постачання продовжаться в поточному році, що дозволить прищепити 70% дорослого населення і ревакцинувати бустером всіх охочих.

Нагадаємо, раніше Ляшко назвав три області, які можуть перейти в "червону" зону карантину.

Зазначимо, з 24 січня Івано-Франківська область переходить у "червону" зону адаптивного карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в Україні заразилися коронавірусом понад 20 тисяч осіб.

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