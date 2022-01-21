UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Будут ли пересматривать карантин: ответ Минздрава

Автор: Ульяна Безпалько

Правительство Украины собирается противодействовать эпидемии COVID-19 в рамках адаптивного карантина. Смягчение или ужесточение ограничений пока не рассматривается.

Об этом сказал Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы реагируем по ситуации. Адекватный карантин доказал свою эффективность. Мы стараемся его придерживаться. После того как мы внесли изменения прошлой осенью, многие ограничения не касаются вакцинированных. Если бы мы достигли уровня вакцинации, как в Великобритании, то мы б могли рассматривать возможность ослабления карантинных ограничений", - объяснил министр.

По его словам, сейчас карантин рассчитан на то, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Как уточнил Ляшко, количество госпитализированных среди вакцинированных все равно не критично для медицинской системы.

"Премьер-министр (Денис Шмыгаль - ред.) заявлял, что страна будет проходить эпидемию в рамках адаптивного карантина. Что мы не хотим вводить общенациональный локдаун и не будем", - отметил министр.

Ляшко подчеркнул, чтобы избежать полного локдауна в стране, украинцам необходимо вакцинироваться. Глава Минздрава подчеркнул, что вакцины в Украине много и ее поставки продолжатся в текущем году, что позволит привить 70% взрослого населения и ревакцинировать бустером всех желающих.

Напомним, ранее Ляшко назвал три области, которые могут перейти в "красную" зону карантина.

Отметим, с 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина.

Как сообщало РБК-Украина, за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом более 20 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ЛяшкоКарантинКоронавирус