Будут ли пересматривать карантин: ответ Минздрава

"Мы реагируем по ситуации. Адекватный карантин доказал свою эффективность. Мы стараемся его придерживаться. После того как мы внесли изменения прошлой осенью, многие ограничения не касаются вакцинированных. Если бы мы достигли уровня вакцинации, как в Великобритании, то мы б могли рассматривать возможность ослабления карантинных ограничений", - объяснил министр.

По его словам, сейчас карантин рассчитан на то, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Как уточнил Ляшко, количество госпитализированных среди вакцинированных все равно не критично для медицинской системы.

"Премьер-министр (Денис Шмыгаль - ред.) заявлял, что страна будет проходить эпидемию в рамках адаптивного карантина. Что мы не хотим вводить общенациональный локдаун и не будем", - отметил министр.

Ляшко подчеркнул, чтобы избежать полного локдауна в стране, украинцам необходимо вакцинироваться. Глава Минздрава подчеркнул, что вакцины в Украине много и ее поставки продолжатся в текущем году, что позволит привить 70% взрослого населения и ревакцинировать бустером всех желающих.