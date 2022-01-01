Бустерная или дополнительная доза COVID-вакцины: в чем разница

В Украине в прошлом году начали делать прививки бустерной и дополнительной дозами вакцины от коронавируса. В Министерстве здравоохранения ответили на главные вопросы, связанные с ними.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Дополнительная доза - нужна для того, чтобы поддержать защиту от коронавируса людей, которые имеют сопутствующие болезни и проблемы с иммунитетом.
Бустерная доза - нужна для усиления эффективности вакцин, которая снижается со временем у всех вакцинированных людей.
Дополнительную дозу вакцины могут получить украинцы:
Бустерную дозу сегодня могут получить:
Однако перечень тех, кто может получить бустерную прививку, будут расширять.
Дополнительная доза вводится в период от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки от коронавируса. Дополнительную прививку делают той же вакциной, что и первые два. Также допускается смешивание вакцин по утвержденным схемам.
Бустерная доза вводится в период от 180 до 270 дней после второй прививки. Бустерную прививку делают мРНК-вакцинами (Pfizer или Moderna). Допускается использование любой другой.
Срок действия сертификата о вакцинации не увеличивается после введения дополнительной дозы.
После бустерной прививки срок действия сертификата будет продлеваться. Однако пока в Минздраве не говорят, на какой именно срок.
Напомним, в Минздраве рассказали алгоритм получения дополнительной дозы вакцины.