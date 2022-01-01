Бустерная или дополнительная доза COVID-вакцины: в чем разница

Для чего они нужны?

Дополнительная доза - нужна для того, чтобы поддержать защиту от коронавируса людей, которые имеют сопутствующие болезни и проблемы с иммунитетом.

Бустерная доза - нужна для усиления эффективности вакцин, которая снижается со временем у всех вакцинированных людей.

Для кого предназначены?

Дополнительную дозу вакцины могут получить украинцы:

с ВИЧ-инфекцией;

раком крови;

после трансплантации органов;

после химиотерапии или лечения гормональными препаратами.

Бустерную дозу сегодня могут получить:

медицинские работники;

сотрудники домов интернатного типа.

Однако перечень тех, кто может получить бустерную прививку, будут расширять.

Интервал и какие вакцины?

Дополнительная доза вводится в период от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки от коронавируса. Дополнительную прививку делают той же вакциной, что и первые два. Также допускается смешивание вакцин по утвержденным схемам.

Бустерная доза вводится в период от 180 до 270 дней после второй прививки. Бустерную прививку делают мРНК-вакцинами (Pfizer или Moderna). Допускается использование любой другой.

Продлевается ли действие сертификата?

Срок действия сертификата о вакцинации не увеличивается после введения дополнительной дозы.

После бустерной прививки срок действия сертификата будет продлеваться. Однако пока в Минздраве не говорят, на какой именно срок.