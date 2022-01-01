RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бустерна чи додаткова доза COVID-вакцини: у чому різниця

Автор: Дмитро Левицький

В Україні минулого року почали робити щеплення бустерною та додатковою дозами вакцини від коронавірусу. В Міністерстві охорони здоров'я відповіли на головні питання, пов'язані з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Для чого вони потрібні?

Додаткова доза - потрібна для того, щоб підтримати захист від коронавірусу людей, які мають супутні хвороби та проблеми з імунітетом.

Бустерна доза - потрібна для підсилення ефективності вакцин, яка знижується з часом у всіх вакцинованих людей.

Для кого призначені?

Додаткову дозу вакцини можуть отримати українці:

  • з ВІЛ-інфекцією;
  • раком крові;
  • після трансплантації органів;
  • після хіміотерапії чи лікування гормональними препаратами.

Бустерну дозу сьогодні можуть отримати:

  • медичні працівники;
  • співробітники будинків інтернатного типу.

Однак перелік тих, хто може отримати бустерне щеплення, будуть розширювати.

Який інтервал та які вакцини?

Додаткова доза вводиться у період від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення від коронавірусу. Додаткове щеплення роблять тією ж вакциною, що й перші два. Також допускається змішування вакцин за затвердженими схемами.

Бустерна доза вводиться у період від 180 до 270 днів після другого щеплення. Бустерне щеплення роблять мРНК-вакцинами (Pfizer або Moderna). Допускається використання будь-якої іншої.

Чи продовжується дія сертифікату?

Термін дії сертифікату про вакцинацію не збільшується після введення додаткової дози.

Після бустерного щеплення термін дії сертифікату буде подовжуватися. Однак наразі в МОЗ не кажуть, на який саме термін.

Нагадаємо, в МОЗ розповіли алгоритм отримання додаткової дози вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я Українивакцинация от коронавирусаКоронавірус