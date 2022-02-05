Бустерную дозу от COVID уже получили более 400 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки, 4 февраля, привился от коронавируса 76 350 человек. Первую дозу получили 22 352 человек, вторую дозу - 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу - 23 673 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 442 559 человек, из них получили две дозы - 14 758 350, получили дополнительную дозу вакцины 20 040 человек, а бустерную дозу - 444 730.
Всего сделано 30 665 677 прививок.
Напомним, в Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (43 778 положительных тестов).