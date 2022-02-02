"Бустерний" COVID-сертифікат. Чому не підтягується і що треба знати: відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я відповіли на найпоширеніші запитання щодо отримання в "Дії" сертифікату про бустерну дозу вакцини від COVID. Українцям розповіли, що робити коли документ не підтягується, або навпаки - "подвоюється".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Новий COVID-сертифікат не з'явився у "Дії"

Сертифікат про бустер не оновлюється автоматично. Для його генерації потрібно в "Дії" створити та надіслати (у вкладці "Послуги") запит на отримання нового сертифікату. За кілька секунд у вкладці "Документи" з'явиться новий цифровий документ.

Документ не підтягується, навіть якщо перезамовити сертифікат

Є ймовірність, що під час внесення даних про вакцинацію сталася помилка. Аби її виправити, необхідно звернутися до лікаря, який робив щеплення та перевірити, чи правильно внесені дані про імунізацію до електронної системи охорони здоров'я, а саме для бустера.

Алгоритм перевірки даних: ревакцинація, 1-ша доза з 1-ї, причина вакцинації: "щеплення за станом здоров'я (планово)".

Після оновлення "Дії" з'явилося два сертифікати (один з них зі зменшеним терміном дії)

У застосунку після введення бустерної дози буде відображатися два сертифікати. Один - новий, про бустер, а інший про дві дози вакцини від коронавірусу, який був раніше.

Але з 19 січня термін дії COVID-сертифікатів було скорочено до 270 днів і в ЄС, і в Україні, а тому кінцева дата його чинності змінилася.