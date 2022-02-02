"Бустерный" COVID-сертификат. Почему не подтягивается и что надо знать: ответ Минздрава

Новый COVID-сертификат не появился в "Дие"

Сертификат о бустере не обновляется автоматически. Для его генерации нужно в "Дие" создать и отправить (во вкладке" Услуги") запрос на получение нового сертификата. Через несколько секунд во вкладке "Документы" появится новый цифровой документ.

Документ не подтягивается, даже если перезаказать сертификат

Есть вероятность, что во время внесения данных о вакцинации произошла ошибка. Чтобы ее исправить, необходимо обратиться к врачу, который делал прививку и проверить, правильно ли внесены данные об иммунизации в электронную систему здравоохранения, а именно для бустера.

Алгоритм проверки данных: ревакцинация, 1-я доза с 1-й, причина вакцинации: "Прививка по состоянию здоровья (планово)".

После обновления "Дии" появилось два сертификата (один из них с уменьшенным сроком действия)

В приложении после введения бустерной дозы будет отображаться два сертификата. Один - новый, о бустере, а другой о двух дозах вакцины от коронавируса, который был раньше.

Но с 19 января срок действия COVID-сертификатов был сокращен до 270 дней и в ЕС, и в Украине, а потому конечная дата его действия изменилась.