Часть партии вакцины Pfizer завтра поедет в облцентры, первые уколы сделают в воскресенье, - Ляшко

"Завтра, 17 числа, 29 500 доз разъедутся по складам всех областных центров страны. И уже 18 апреля начнутся первые прививки", - заявил Ляшко.

Он отметил, что первые прививки будут делать в домах для пожилых людей, поскольку именно для них в рамках первого этапа иммунизации были распланированы вакцины Pfizer.

"Вакцина Pfizer, которая приехала, будет использоваться мобильными бригадами...вакцину будут забирать с регионального склада, ехать в место прививки, и вакцинировать людей пожилого возраста", - пояснил логистику главный санврач.