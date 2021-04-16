Частина партії вакцини Pfizer завтра поїде в облцентри, перші уколи зроблять в неділю, - Ляшко

Завтра, 17 квітня, 29,5 тисячі доз вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer, перша партія якої сьогодні була доставлена в Україну в рамках ініціативи COVAX, направлять в обласні центри. Вже 18 квітня цією вакциною будуть зроблені перші уколи в будинках для літніх людей.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Завтра, 17 числа, 29 500 доз роз'їдуться по складах всіх обласних центрів країни. І вже 18 квітня розпочнуться перші щеплення", - заявив Ляшко.
Він зазначив, що перші щеплення робитимуть в будинках для літніх людей, оскільки саме для них в рамках першого етапу імунізації були розплановані вакцини Pfizer.
"Вакцина Pfizer, яка приїхала, буде використовуватись мобільними бригадами…вакцину забиратимуть з регіонального складу, їхатимуть до місця щеплення, і вакцинувати людей похилого віку", - пояснив логістику головний санлікар.
Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу за глобальним механізмом COVAX. Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив в Україну перші 117 тисяч доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech.
Це не всі дози вакцини Pfizer, які має отримати Україна за механізмом COVAX. До кінця травня в країну мають привезти близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer та AstraZeneca південнокорейського виробництва.