Черкасская область остается в "оранжевой зоне". Но просит точечно усилить карантин

По его словам, превышение показателей фиксируется в Черкассах, Умани, Смеле, Каневе, Звенигородской, Черкасской, Уманской РГА, а также девяти территориальных общинах области

"Поэтому на областной ТЭБ и ЧС мы настоятельно рекомендуем общинам, расположенных в этих районах, ввести дополнительные ограничения. Важно понимать ответственность общин в этом процессе, ведь "оранжевая" зона предусматривает рекомендательный характер", - отметил Скичко.

По его словам, в этой ситуации оперативность играет важную роль.

"Обращаюсь к руководителям территориальных общин… чтобы они вводили дополнительные ограничения. Потому что для того, чтобы уберечь всех, надо чем-то жертвовать, надо жертвовать в первую очередь развлекательными мероприятиями. И эта ответственность - на руководителях территориальных общин", - добавил Скичко.