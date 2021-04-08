Черкасская область остается в "оранжевой зоне". Но просит точечно усилить карантин

Несмотря на "оранжевую зону" карантин в Черкасской области могут точечно усилить. На сегодня напряженная ситуация с COVID в нескольких территориальных общинах.
Об этом в Facebook сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко.
По его словам, превышение показателей фиксируется в Черкассах, Умани, Смеле, Каневе, Звенигородской, Черкасской, Уманской РГА, а также девяти территориальных общинах области
"Поэтому на областной ТЭБ и ЧС мы настоятельно рекомендуем общинам, расположенных в этих районах, ввести дополнительные ограничения. Важно понимать ответственность общин в этом процессе, ведь "оранжевая" зона предусматривает рекомендательный характер", - отметил Скичко.
По его словам, в этой ситуации оперативность играет важную роль.
"Обращаюсь к руководителям территориальных общин… чтобы они вводили дополнительные ограничения. Потому что для того, чтобы уберечь всех, надо чем-то жертвовать, надо жертвовать в первую очередь развлекательными мероприятиями. И эта ответственность - на руководителях территориальных общин", - добавил Скичко.
Напомним, ранее Херсонская область ввела жесткий карантин. Единственный регион в "желтой зоне" решил запретить прием посетителей в ресторанах, работу ТРЦ и так далее.
А Львов уже продлил локдаун до 19 апреля.