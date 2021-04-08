Черкаська область залишається в "помаранчевій зоні". Але просить точково посилити карантин

За його словами, перевищення показників фіксується в Черкасах, Умані, Смілі, Каневі, Звенигородській, Черкаській, Уманській РДА, а також дев'яти територіальних громадах області

"Тому на обласній ТЕБ та НС ми настійно рекомендуємо громадам, розташованих в цих районах, ввести додаткові обмеження. Важливо розуміти відповідальність громад у цьому процесі, адже "помаранчева" зона передбачає рекомендаційний характер", - зазначив Скічко.

За його словами, в цій ситуації оперативність відіграє важливу роль.

"Звертаюся до керівників територіальних громад... щоб вони вводили додаткові обмеження. Тому що для того, щоб вберегти всіх, треба чимось жертвувати, треба жертвувати в першу чергу розважальними заходами. І ця відповідальність - на керівниках територіальних громад", - додав Скічко.