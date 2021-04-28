Чернигов с завтрашнего дня ослабляет карантин, хотя город до сих пор в "красной" зоне
Фото: в Чернигове ослабляют карантин (Getty Images)
В Чернигове на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение об ослаблении карантина с 29 апреля. Город до сих пор находится в "красной" зоне.
С 29 апреля с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий на территории города разрешили:
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового обслуживания населения, работающих на открытом воздухе помимо торгово–развлекательных центров и развлекательных заведений.
- работу субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов) на открытых (летних) площадках.
- посещение учреждений специального внешкольного образования спортивного направления.
- посещение спортивных залов спортсменами сборных команд города и области, которые осуществляют подготовку к официальным спортивным соревнованиям, включенным в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины.
С 5 мая разрешили:
- посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, в том числе, специальных учебных заведений (учебно–реабилитационных центров), учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования учащимися 1-4 классов.
- проведение спортивно-массовых мероприятий, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий по видам спорта г. Чернигова на открытом воздухе без зрителей.
Кроме того, в Чернигове планируют возобновить работу городского общественного транспорта в обычном режиме с 5 мая.
Ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе из "красной" зоны может выйти Черниговская область.
Напомним, с 8 апреля в Чернигове решили ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса. В частности, проезд в общественном транспорте осуществляется по "спецпропускам".