Чернігів відзавтра послаблює карантин, хоча місто досі в "червоній" зоні
Фото: в Чернігові послаблюють карантин (Getty Images)
У Чернігові на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про послаблення карантину з 29 квітня. Місто досі перебуває у "червоній" зоні.
З 29 квітня з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів на території міста дозволили:
- прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного обслуговування населення, що працюють на відкритому повітрі, крім торговельно–розважальних центрів та розважальних закладів.
- роботу суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) на відкритих (літніх) майданчиках.
- відвідування закладів спеціальної позашкільної освіти спортивного спрямування.
- відвідування спортивних залів спортсменами збірних команд міста та області, які здійснюють підготовку до офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.
З 5 травня дозволили:
- відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, в тому числі, спеціальних закладів освіти (навчально–реабілітаційних центрів), закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти учнями 1–4 класів.
- проведення спортивно–масових заходів, включених до календарного плану спортивно–масових заходів з видів спорту м.Чернігова на відкритому повітрі без глядачів.
Окрім того, у Чернігові планують відновити роботу міського громадського транспорту у звичайному режимі з 5 травня.
Раніше повідомлялося, що в Україні на цьому тижні з "червоної" зони може вийти Чернігівська область.
Нагадаємо, з 8 квітня у Чернігові вирішили запровадити додаткові обмеження через коронавірус. Зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюється за "спецперепустками".