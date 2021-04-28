Чернігів відзавтра послаблює карантин, хоча місто досі в "червоній" зоні

У Чернігові на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення про послаблення карантину з 29 квітня. Місто досі перебуває у "червоній" зоні.

Про це повідомили у прес-службі Чернігівської міськради .

Окрім того, у Чернігові планують відновити роботу міського громадського транспорту у звичайному режимі з 5 травня.

З 29 квітня з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів на території міста дозволили:

Раніше повідомлялося, що в Україні на цьому тижні з "червоної" зони може вийти Чернігівська область.

Нагадаємо, з 8 квітня у Чернігові вирішили запровадити додаткові обмеження через коронавірус. Зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюється за "спецперепустками".