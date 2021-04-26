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Еще одна область может выйти из "красной" зоны карантина

Новина українською → Чернигов, Понедельник 26 апреля 2021 15:00
Еще одна область может выйти из "красной" зоны карантина Фото: "красную" зону карантина могут сократить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на этой неделе могут сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны может выйти Черниговская область.

Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, сообщает издание "Высокий вал".

Сегодня в городе протестовали предприниматели из-за жестких карантинных ограничений. К протестующим вышел городской глава Владислав Атрошенко. Он отметил, что несколько дней подряд уровень заболеваемости COVID-19 в городе снижается.

"Я не могу подтвердить пока окончательно, но планируется, что Черниговская область и Чернигов уже с этого четверга будут даже не в "оранжевой", а в "желтой" зоне",- сообщил он.

Он отметил, что если Кабмин не примет ослабление карантина для Чернигова, то на местном уровне позволят работать максимально тем категориям малого и среднего бизнеса, кому возможно.

Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.

Напомним, сегодня из этой зоны вышла Львовская область, а вчера Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую".

Кроме того, местные власти Киева могут принять решение о выходе города из локдауна на этой неделе.

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