В Чернигове возобновляют работу детсадов и начальной школы
С 5 мая в Чернигове возобновляется работа детсадов. Кроме того, к очному обучению вернутся ученики начальной школы.
Соответствующее решение приняли 27 апреля на еженедельном расширенном совещании в горсовете.
Местные власти объясняют, что раньше этого сделать нельзя, потому что сейчас на улице сильное похолодание, а помещения детсадов отключены от отопления. Температура в детсадах максимально повышается до +14 градусов.
Кроме того, с 5 мая начальная школа может возвращаться к очному обучению. Относительно температурного режима в школьных зданиях - он таких же как и в дошкольных учреждениях. Однако в горсовете убеждены, что "более взрослые дети больше двигаются, поэтому для учеников этот аспект не такой критический".
Что касается старшей школы - по ней вопрос пока открыт. Ведь ученики 5-11 классов могут возобновить обучение в школах, если город выйдет из "красной" зоны по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому официальное решение будут принимать позже.
Ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе из "красной" зоны может выйти Черниговская область.
РБК-Украина писало, что городской голова Чернигова Владислав Атрошенко допустил продление карантина из-за коронавируса до 10 мая.