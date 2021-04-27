У Чернігові відновлюють роботу дитсадків та початкової школи

З 5 травня у Чернігові відновлюється робота дитсадків. Крім того, до очного навчання повернуться учні початкової школи.

Відповідне рішення прийняли 27 квітня на щотижневій розширеній нараді в міськраді.

Місцева влада пояснює, що раніше цього зробити не можна, бо зараз на вулиці спостерігається сильне похолодання, а приміщення дитсадків відключені від опалення. Температура в дитсадках максимально підвищується до +14 градусів.

Крім того, з 5 травня початкова школа може повертатися до очного навчання. Щодо температурного режиму у шкільних будівлях - він таких же як і в дошкільних закладах. Однак у міськраді переконані, що "більш дорослі діти більше рухаються, тому для учнів цей аспект не такий критичний".

Що стосується старшої школи – по ній питання поки відкрите. Адже учні 5-11 класів можуть відновити навчання у школах, якщо місто вийде з "червоної" зони по захворюваності на коронавірусну інфекцію. Тому офіційне рішення прийматимуть пізніше.