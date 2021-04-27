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В Чернигове возобновляют работу детсадов и начальной школы

Автор: Инна Собора

С 5 мая в Чернигове возобновляется работа детсадов. Кроме того, к очному обучению вернутся ученики начальной школы.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

Соответствующее решение приняли 27 апреля на еженедельном расширенном совещании в горсовете.

Местные власти объясняют, что раньше этого сделать нельзя, потому что сейчас на улице сильное похолодание, а помещения детсадов отключены от отопления. Температура в детсадах максимально повышается до +14 градусов.

Кроме того, с 5 мая начальная школа может возвращаться к очному обучению. Относительно температурного режима в школьных зданиях - он таких же как и в дошкольных учреждениях. Однако в горсовете убеждены, что "более взрослые дети больше двигаются, поэтому для учеников этот аспект не такой критический".

Что касается старшей школы - по ней вопрос пока открыт. Ведь ученики 5-11 классов могут возобновить обучение в школах, если город выйдет из "красной" зоны по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому официальное решение будут принимать позже.

Ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе из "красной" зоны может выйти Черниговская область.

РБК-Украина писало, что городской голова Чернигова Владислав Атрошенко допустил продление карантина из-за коронавируса до 10 мая.

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