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Черновицкая область может попасть в "красную" зону уже завтра. Минздрав назвал условие

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается. Если будет расти число госпитализированных в регионе, то область может попасть в "красную" зону.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, завтра Минздрав может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в Черновицкой области.

"Потому что это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. Что будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемиологической опасности", - заявил он.

Отметим, регионы вводят в "красную" зону, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд. Речь идет о таких показателях:

  • загруженность коек с кислородом в регионе более чем на 65%;
  • более 60 госпитализаций с COVID-19 на 100 000 населения в течение семи дней;
  • рост количества госпитализаций в регионе на 50% за неделю;
  • менее 300 ПЦР-тестов за семь дней на 100 000 населения;
  • коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

Напомним, в Черновицкой области рассматривают возможность введения карантина выходного дня. Местная власть примет сегодня решение.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

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Новости Украины Черновицкая областьКарантин
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