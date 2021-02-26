Черновицкая область может попасть в "красную" зону уже завтра. Минздрав назвал условие

Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается. Если будет расти число госпитализированных в регионе, то область может попасть в "красную" зону.

По его словам, завтра Минздрав может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в Черновицкой области.

"Потому что это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. Что будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемиологической опасности", - заявил он.

Отметим, регионы вводят в "красную" зону, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд. Речь идет о таких показателях: