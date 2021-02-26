Черновицкая область может попасть в "красную" зону уже завтра. Минздрав назвал условие

Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается. Если будет расти число госпитализированных в регионе, то область может попасть в "красную" зону.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, завтра Минздрав может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в Черновицкой области.
"Потому что это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. Что будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемиологической опасности", - заявил он.
Отметим, регионы вводят в "красную" зону, если хотя бы два из пяти показателей будут превышать норму три дня подряд. Речь идет о таких показателях:
Напомним, в Черновицкой области рассматривают возможность введения карантина выходного дня. Местная власть примет сегодня решение.
РБК-Украина писало, что в Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.