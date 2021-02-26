Чернівецька область може потрапити в "червону" зону вже завтра. МОЗ назвав умову

Ситуація з коронавірусом в Чернівецькій області погіршується. Якщо буде зростати кількість госпіталізованих в регіоні, то область може потрапити в "червону" зону.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, завтра МОЗ може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень в Чернівецькій області.

"Бо це вже буде третій день, коли індикатори в Чернівецькій області три дні поспіль будуть перевищувати норми. Що буде підставою для оголошення в області червоного рівня епідеміологічної небезпеки", - заявив він.

Зазначимо, регіони вводять в "червону" зону, якщо хоча б два з п'яти показників перевищуватимуть норму три дні поспіль. Йдеться про такі показники: