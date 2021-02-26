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Чернівецька область може потрапити в "червону" зону вже завтра. МОЗ назвав умову

Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація з коронавірусом в Чернівецькій області погіршується. Якщо буде зростати кількість госпіталізованих в регіоні, то область може потрапити в "червону" зону.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, завтра МОЗ може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень в Чернівецькій області.

"Бо це вже буде третій день, коли індикатори в Чернівецькій області три дні поспіль будуть перевищувати норми. Що буде підставою для оголошення в області червоного рівня епідеміологічної небезпеки", - заявив він.

Зазначимо, регіони вводять в "червону" зону, якщо хоча б два з п'яти показників перевищуватимуть норму три дні поспіль. Йдеться про такі показники:

  • завантаженість ліжок з киснем в регіоні більш ніж на 65%;
  • більше 60 госпіталізацій з COVID-19 на 100 000 населення протягом семи днів;
  • зростання кількості госпіталізацій в регіоні на 50% за тиждень;
  • менше 300 ПЛР-тестів за сім днів на 100 000 населення;
  • коефіцієнт виявлених випадків коронавируса серед протестованих більше 20%.

Нагадаємо, у Чернівецькій області розглядають можливість введення карантину вихідного дня. Місцева влада прийме сьогодні рішення.

РБК-Україна писало, що 25 лютого в Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

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