Черновицкая область вводит ограничения "красной" зоны до 9 марта: что запрещено

Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин в регионе из-за вспышки COVID-19. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 27 февраля по 9 марта.
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
С 27 февраля до 9 марта включительно в области запрещается работа:
Также не разрешается проводить массовые мероприятия.
"Мы должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", - сказал первый заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Ковалюк Богдан.
Ранее сообщалось, что завтра Минздрав может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в Черновицкой области.
В Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается.
Напомним, в Черновицкой области рассматривали возможность введения карантина выходного дня.