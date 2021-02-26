Чернівецька область вводить обмеження "червоної" зони до 9 березня: що заборонено

Чернівецька обласна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантин в регіоні через спалах COVID-19. Жорсткі карантинні обмеження будуть діяти з 27 лютого по 9 березня.

Про це повідомляє прес-служба ОДА .

Також не дозволяється проводити масові заходи. "Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19", - сказав перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Ковалюк Богдан.

З 27 лютого до 9 березня включно в області забороняється робота:

Раніше повідомлялося, що завтра МОЗ може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень в Чернівецькій області.

У МОЗ заявили, що ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області погіршується.

Нагадаємо, в Чернівецькій області розглядали можливість введення карантину вихідного дня.