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Чернівецька область вводить обмеження "червоної" зони до 9 березня: що заборонено

Автор: Анастасія Рокитна

Чернівецька обласна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантин в регіоні через спалах COVID-19. Жорсткі карантинні обмеження будуть діяти з 27 лютого по 9 березня.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

З 27 лютого до 9 березня включно в області забороняється робота:

  • закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки,
  • навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти,
  • розважальних центрів, зон відпочинку у торгових центрах.

Також не дозволяється проводити масові заходи.

"Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19", - сказав перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Ковалюк Богдан.

Раніше повідомлялося, що завтра МОЗ може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень в Чернівецькій області.

У МОЗ заявили, що ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області погіршується.

Нагадаємо, в Чернівецькій області розглядали можливість введення карантину вихідного дня.

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