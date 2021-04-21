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Черновицкая область может выйти из "красной зоны" карантина уже завтра

Автор: Андрей Василюк

Черновицкая область 22 апреля может выйти из "красной зоны" карантина и перейти в "желтую". Официально решение будет принято в ходе заседания госкомиссии ТЭБ ЧС, которое должно начаться сегодня в 18:00.

Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

"В 18 часов состоится заседание госкомиссии в Киеве. Нам уже сбросили проект решения комиссии, и с завтрашнего дня, с полуночи, наша область будет выведена из красной зоны в желтую", - сказал Осадчук.

Ранее в Минздраве Украины заявили, что с "красной зоны" адаптивного карантина" в ближайшее время должна выйти Черновицкая область. В регионе наблюдается значительное снижение эпидемической опасности распространения COVID-19.

Сейчас "красная зона" карантина действует в 12 регионах Украины, "желтая" - в 3. В "красной зоне" с максимальными ограничениями - Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В них запрещена работа ТРЦ, прием посетителей в ресторанах, работа кинотеатров и других развлекательных учреждений.

Также сообщалось, что в ближайшее время из "красной зоны" может выйти Житомирская область.

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