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Чернівецька область може вийти з "червоної зони" карантину вже завтра

Автор: Андрій Василюк

Чернівецька область 22 квітня може вийти з "червоної зони" карантину і перейти в "жовту". Офіційно рішення буде прийнято в ході засідання держкомісії ТЕБ НС, яке має розпочатися сьогодні о 18:00.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.

"О 18 годині відбудеться засідання держкомісії у Києві. Нам вже скинули проект рішення комісії, і з завтрашнього дня, з опівночі, нашу область буде виведено з червоної зони до жовтої", - сказав Осадчук.

Раніше в МОЗ України заявили, що з "червоної зони" адаптивного карантину найближчим часом має вийти Чернівецька область. В регіоні спостерігається значне зниження епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Наразі "червона зона" карантину діє в 12 регіонах України, "жовта" - в 3. У "червоній зоні" з максимальними обмеженнями - Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У них заборонена робота ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, робота кінотеатрів та інших розважальних установ.

Також повідомлялося, що найближчим часом з "червоної зони" може вийти Житомирська область.

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